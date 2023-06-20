Nallıhan'da ipek böceği kozası hasat zamanı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticiler, ipek böceği kozalarında hasat işlemlerine başladı. Mayıs ayında üreticilere dağıtılan ipek böceği yumurtalarının çeşitli saklama alanlarında beslemeye alınan ısı ve nem değerlerinin sağlandığı odalarda yapılan besleme sonucunda 40 günlük sürecin sonunda üreticiler olgunlaşan ipek böceği kozalarında hasat işlemlerini gerçekleştiriliyor. Hasat işlemleri ile aile ekonomilerine katkı sağlayan üreticiler, kaybolmaya yüz tütmüş ipek böceği yetiştiriciliğini canlandırmaya çalışıyor.