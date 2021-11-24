Nallıhan'da işçi taşıyan bir otobüs şarampole uçtu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda işçi taşıyan bir otobüs kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda işçi taşıyan bir otobüs kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.
Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan 06 C 1624 plakalı otobüs Nallıhan'a gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada işçilerin de içinde bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.