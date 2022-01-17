Nallıhan'da kaçak alkol operasyonu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçak ve sahte alkollü içki operasyonunda litrelerce sahte ve kaçak alkol ile içki ve alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bu sefer de Nasuhpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde duyum alarak, şüphelinin evini izlemeye alan polis ekiplerince, şüphelinin evinde yapılan aramada; litrelerce kaçak ve sahte alkollü içki ile alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeyi ele geçirdi. Sahte ve kaçak alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeler ile litrelerce kaçak alkole el konulurken, şüpheli T.Y. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde kaçak alkol üretimine ve satımına engel olabilmek için istihbari faaliyetlerin devam ettiği, halk sağlığına yönelik oluşturabileceği tehditleri yok edebilmek için çalışmaların devam edeceği bildirildi. Ayrıca, aynı uygulamanın tütün ve tütün mamullerinde de yapılacağı ve kaçak sigara konusunun da üzerinde durulduğu belirtildi.