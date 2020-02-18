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Nallıhan'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Eymir köyünde kaybolan Fatma Uykun isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Eymir köyünde kaybolan Fatma Uykun isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.


Eymir köyünde yaşayan Fatma Uykun (61) evine dönmeyince yakınları jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerine haber verdi. Vatandaşların da arama çalışmalarına katılmasıyla kadının güvenlik kamerasına takılan son görüntülerine ulaşıldı. Fatma Uykun'un en son Beypazarı'nda görüldüğü iddia edildi. Uykun'u bulmak için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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