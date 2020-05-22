Nallıhan'da kaza yapan araç arsaya uçmaktan son anda kurtuldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, arsaya uçmaktan son anda kurtuldu.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, arsaya uçmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, 100. Yıl Mahallesi Hoşebe Bulvarı'nda meydana geldi. Nallıhan'da etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 06 AC 0809 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak durdu. Kazada araç arsaya uçmaktan son anda kurtuldu.