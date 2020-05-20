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Nallıhan'da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra meydanlarda ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra meydanlarda ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.


Korona virüs önlemleri sebebiyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nallıhan'da sokaklarda ve meydanlarda 0-14 yaş altı çocukların dışarı çıkmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.



Bursa Caddesi'nde trafik sıkıştı


0-14 yaş altı çocukların da sokağa çıkması ile birlikte kısıtlama sonrasında bayramda yapılacak kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaşlar da bu yoğunluğa eklenince Nallıhan'da bulunan Bursa Caddesi'nde Trafik durma noktasına geldi.

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