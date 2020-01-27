Nallıhan'da korkutan yangın

Ankara’nın Nallıhan ilçesinin Kabaca Mahallesi’nde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Kabaca Mahallesi'nde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kabaca Mahallesi'nde Gülhan Çam'a (80) ait evde soba nedeniyle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine yaşlı kadın evden tahliye edilerek köy halkı durumu hemen itfaiyeye bildirdi.
Yangın, itfaiye gelmeden önce köy halkının çabası ile büyük oranda söndürüldü. Evin ahşap olması nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekilirken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı.