Nallıhan'da Korona virüs vakası kalmadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde korona virüs vakası kalmadı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Nallıha'da Korona virüs (Covid-19) tanısı konularak Nallıhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir vatandaş bugün iyileşerek hastaneden taburcu edilerek Nallıhan'da vaka vaka sayısı sıfıra indi.

Nallıhan Devlet hastanesinden yapılan açıklamada “Hastanemizde ilk covid 19 (+) tanısı ile yatan hastamız iyileşerek bugün taburcu edilmiştir.Bu süreçte hastamızın tedavisi ve tüm süreçlerinde bize destek olan hekim ve personellerimize teşekkür eder hastamıza şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.