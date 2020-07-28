Nallıhan'da Kurban Bayramı telaşı tüm hızıyla devam ediyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte hayvan pazarında hareketlilik arttı.

Nallıhan Hacıbey Mahallesi Ankara-İstanbulDevlet Yolu üzerindeki 11 bin metrekare arsa üzerine kapalı ve açık bölümlerle inşa edilen ve 2 milyon 124 bin TL'ye mal olan pazar, 20 adet büyükbaş hayvan padoğu (200 adet büyükbaş hayvan kapasitesi), 37 adet küçükbaş hayvan padoğu (bin 500 adet küçükbaş hayvan kapasitesi), 1 adet dezenfektasyon, 1 adet karantina binası, 2 adet saman deposu, İdari ve sosyal hizmet alanı, mescit, kafeterya, veteriner hizmetleri, kantar ve geniş otoparkı ile hizmete sunulan canlı hayvan pazarında Kurban Bayramının yaklaşmasıyla hareketlilik arttı.

Satıcı ve alıcılar arasında kıyasıya geçen pazarlıklar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılıyor. Nallıhan Hayvan Pazarını incelemeye giden Belediye Başkanı İsmail Öntaş, kurban telaşı yaşayan vatandaşları yerinde gözlemledi. Hayvan pazarını yerinde inceleyen Başkan Öntaş, "Kurban Bayramı'mıza sayılı günler kala Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediyemiz canlı hayvan pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Besicilerimiz ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarımızla hasbihal ederek kurban satıcılarına bol ve bereketli kazançlar diledik. Koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede tuttuğumuz pazarımızda, 'Gönül selamı' kullanalım, bayramı sevdiklerimizle geçirelim" açıklamalarında bulundu.