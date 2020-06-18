Nallıhan'da LGS hazırlıkları tamamlandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bu hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Nallıhan'da toplam 370 öğrenci sınava girecek. Bu sınavda 70 gözlemci görev alacak. LGS'nin yapılacağı 27 salonu Nallıhan Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışması yaparak sınava hazır hale getirdi. Ekipler, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını en ince ayrıntısına kadar temizleyerek steril hale getirilmesini sağladı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, sınav öncesi tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Çocuklarımız rahat olsunlar, onların içi rahat olsun diye belediye ekiplerimizce sınavın yapılacağı tüm yerleri en ince ayrıntısına kadar temizleyerek dezenfekte ettik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.