Nallıhan'da LGS Heyecanı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 27 salonda toplam 370 öğrencinin katıldığı LGS sınavı başladı.

Öğrencilerin aylardır büyük heyecanla beklediği ve büyük çabalar ile hazırlandığı LGS sınavı başladı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde salonlara alınan öğrenciler 2 oturumda gerçekleşecek sınava başladılar. Okul çevrelerinde dualar ile çocuklarını uğurlayan öğrencilerin aileleri ise çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.