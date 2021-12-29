İhlas Haber Ajansı

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Nallıhan'da öğrencilere güvenli internet semineri verildi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Güvenli İnternet ve Güvenli Sosyal Medya” konulu seminer verildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Güvenli İnternet ve Güvenli Sosyal Medya” konulu seminer verildi.


Seminer kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü uzman eğitici personeli tarafından Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi ve Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan toplamda 600 öğrenciye seminer verildi.


Verilen seminerde çocukların ve gençlerin, internet ve sosyal medya ortamında suç ve suçlulardan uzak tutularak daha güvenli bir sanal ortamda bilgiye ulaşmalarını amaçlandı. Seminerde, öğrencilere bu tür ortamlarda güvenli kullanıcının nasıl olabileceği hususları anlatıldı.

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