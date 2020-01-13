Nallıhan'da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan Fatih Mahallesi'nde meydana gelen kazada 26 UY 858 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü dereden çıkardı. Yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edildi.