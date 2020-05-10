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Nallıhan'da şehit anneleri ve asırlık çınarlar anneler gününde unutulmadı

Anneler Gününde, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde şehit anneleri ve 100 yaşını geçmiş asırlık çınarlar unutulmadı.

Anneler Gününde, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şehit anneleri ve 100 yaşını geçmiş asırlık çınarlar unutulmadı.


Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Kaymakamlığı, Anneler Gününde şehit anneleri ile asırlık çınarları ziyaret ederek günlerini kutladı. Her yıl Mayıs'ın ikinci Pazar'ı kutlanan Anneler Günü'nde şehit anneleri ile ilçede yaşamlarını sürdüren yaşları 100'ün üzerinde dört asırlık nineler unutulmadı. Ziyaretler esnasında, şehit annelerine ve asırlık çınarlara çiçek takdim edilerek iyi dileklerde bulunuldu.

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