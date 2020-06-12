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Nallıhan'da sel hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde günlerdir etkili olan aağanak yağış nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve taşkınlar yaşanmaya devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde günlerdir etkili olan aağanak yağış nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve taşkınlar yaşanmaya devam ediyor.


Nallıhan genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Alan Mahallesi'nde sel suları çamur ve taşları sürükleyerek yolları kapattı.


Kapanan yolları Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Yol Asfalt Şefliği ekipleri yoğun çalışmalarla temizleyerek tekrar trafiğe açtı.

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