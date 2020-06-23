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Nallıhan'da sel yaraları sarılıyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen yerlerde afet temizleme çalışmaları başladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir haftadır etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen yerlerde afet temizleme çalışmaları başladı.


Sel sularının yollara taşıdığı taş, çamur, odun gibi molozlar temizlenerek, yollar düzenleniyor. Köylere ulaşımı sağlayan yolların açılmasıyla Nallıhan'a ulaşım normale dönmeye başladı. Belediye ekipleri selden zarar gören alanlarda temiz çalışmaları başlattı.

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