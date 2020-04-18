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Nallıhan'da sokağa çıkma yasağı sorunsuz devam ediyor

Korona virüs sebebiyle yapılan sokağa çıkma kısıtlaması resmen başladığını saatten bu yana Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sorunsuz şekilde devam ediyor.

Korona virüs sebebiyle yapılan sokağa çıkma kısıtlaması resmen başladığını saatten bu yana Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sorunsuz şekilde devam ediyor. Kısıtlama kapsamında giriş çıkışlar 24 saat boyunca emniyet güçleri tarafından kontrol altında tutuluyor.


Nallıhan'da kısıtlama sonrası yollardaki trafik yoğunluğu sıfıra düştü. 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Nallıhan'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Cumhuriyet meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.



Ekmekler Vefa Sosyal Destek Hattı tarafından kesintisiz ulaştırılıyor


Kısıtlama kapsamında vefa sosyal destek grupları da çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek ihtiyaçları bu gruplar tarafından gerçekleştiriliyor.

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