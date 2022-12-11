Nallıhan'da tezhip sanatı büyük ilgi görüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezlerinde verilen tezhip sanatı kursu kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Nallıhan'da son dönemde kadınlara yönelik düzenlenen kurslara bir yenisi daha eklendi. Aile Destek Merkezlerinde açılan tezhip sanatı kursu ile kursa başvuran 20 kadın hem yeteneklerini ortaya koyuyor hem de bu sanatı yaşatmaya çalışıyor.

Kursları ziyaret edenlerin de ilgisini çektiğini söyleyen tezhip sanatı kursu usta öğreticisi Mukaddes Önal, özellikle tezhip sanatının Türk İslam tarihinde kullanılmış geleneksel bir süsleme sanatı olduğunu ve bu sanata gönül veren kursiyer öğrencilerin sevgi, sabır ve zarafet içinde özveri ile çalışarak kendi eserlerini çıkardıklarını belirtti.