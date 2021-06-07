Nallıhan'da trafo yangını

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde trafo patlaması sonucu boş arazide yangın çıktı.

Olay, Nallıhan Çayırhan mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde boş arazide bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle trafoda patlamalar meydana gelirken, alevler boş araziye sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, tedbir amaçlı bir süre Çayırhan mahallesinde elektrikler kesildi. İtfaiye erleri alevleri kontrol altına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.