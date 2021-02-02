Nallıhan'da tüp patladı: 4 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir işyerinde tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen olayda bir işyerinde bulunan bulunan tüp patladı. Patlamanın sesini duyan vatandaşlar polis ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay sırasında yoldan geçen bir araba da patlamanın etkisi ile hasar aldı. Patlamanın şiddetini anlatan vatandaşlar bomba etkisi gibi olduğunu söyledi. Patlamanın büyüklüğü ile kapı demirleri yola fırladı. Patlama sırasında içeride bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulans ekiplerinin müdahalesi ile Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerini inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.