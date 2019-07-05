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Nallıhan'da Türk müziği konseri

Nallıhan’da Şef İsmail Coşkun ve orkestrasının verdiği konser büyük ilgi gördü.

Nallıhan'da Şef İsmail Coşkun ve orkestrasının verdiği konser büyük ilgi gördü.


Nallıhan'da Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi salonunda Şef İsmail Coşkun ve orkestrası eşliğinde Nallıhan Belediyesi Türk Müziği konseri düzenlendi. Her sene düzenli olarak yapılan konser Nallıhan ile bütünleşti. Türk musikisini her kesime aşılamayı amaçlayan konseri Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti teşkilatları ve yoğun ilgi gösteren çok sayıda vatandaş dinledi. Büyük bir beğeniyle izlenen konserin sonunda müzik korosuna ödüller verildi.

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