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Nallıhan'da Türk müziği rüzgarı esti

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Türk müziği rüzgarı esti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Türk müziği rüzgarı esti.


Nallıhan'da kültür etkinlikleri kapsamında Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi salonunda Şef Suat Yıldırım ve orkestrası tarafından Türk müziği konseri düzenlendi. Konsere Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği konser beğeniyle izlendi. Konserin sonunda hatıra fotoğrafı çekinildi.

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