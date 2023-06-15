Nallıhan'da Türk Sanat Müziği gecesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, şef Bülent Çınar yönetiminde konser verdi.

Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Şef Bülent Çınar ve orkestrası tarafından Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi salonunda verdiği konser, koro ve solo halinde söylenen şarkılar ile iki bölümde gerçekleşti. Konsere Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği konser beğeniyle izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser beğeniyle izlendi. Konserin sonunda hatıra fotoğrafı çekinildi.