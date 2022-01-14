Nallıhan'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Bülent Çınar'ın şefliğinde Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerini seslendirdi.

Nallıhan'da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi salonunda Şef Bülent Çınar ve orkestrası tarafından Türk müziği konseri düzenlendi. Koro ve solo halinde söylenen şarkılar iki bölümde gerçekleşti. Konsere Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği konser beğeniyle izlendi. Konserin sonunda hatıra fotoğrafı çekinilerek gösteri sona erdi.