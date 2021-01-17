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Nallıhan'da yaban hayvanları unutulmadı

Ankara’da Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yabani hayvanların soğukta ve karda yiyecek bulamama riskine karşı çeşitli alanlara yonca, buğday, arpa gibi yemler bırakıldı.

Ankara'da Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yabani hayvanların soğukta ve karda yiyecek bulamama riskine karşı çeşitli alanlara yonca, buğday, arpa gibi yemler bırakıldı.


Başkent'te yaban hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için yapılan çalışmalar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, görev alanlarında yer alan ve kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 200 kilogram yonca, 200 kilogram buğday olmak üzere yemleme çalışması yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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