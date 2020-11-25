Nallıhan'da yıllardır taşkın korkusu yaşatan dere ıslah ediliyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıllardır taşkın korkusu yaşatan dere, Nallıhan Belediyesi tarafından ıslah ediliyor.

Nallıhan'a bağlı Dereköy Mahallesi'nde vatandaşlara yıllarca taşkın korkusu yaşatan dere, Nallıhan Belediyesi tarafından ıslah ediliyor. Sarıçalı dağından beslenen dere, bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte sürekli taşarak insan hayatını tehdit ediyordu. Arazilere de zarar veren derenin ıslah çalışması belediye tarafından başlatılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Uzun yıllardır vatandaşlarımıza zorluk yaşatan derenin ıslahına başladık. Dereköy mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.