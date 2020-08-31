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Nallıhan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlere 2 uçak, 68 arazöz, 5 dozer ve 1 yönetim helikopteri ile müdahale edildi.


Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki Karakiris dağında dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 68 arazöz, 5 dozer, 1 yönetim helikopteri ile müdahale edildi. Ayrıca Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Bursa gibi illerden de itfaiye erleri yangın alanına sevk edildi. Zaimoglu ve Yeşilyurt köylerinde önlem amaçlı evler boşaltılırken, köylüler de ekiplere yardım etti. Ayrıca İzmir'den gelen tanker uçağın da Sapanca gölünden aldığı suyla yangına müdahale ettiği öğrenildi.

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