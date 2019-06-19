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Nallıhan'ın yarım asırlık berberi zamana direniyor

Ankara Nallıhan’da 1969 yılından beri berberlik yapan Fevzi Boz, çalışmayı sevdiği için bu mesleğe devam ettiğini söyledi.

Ankara Nallıhan'da 1969 yılından beri berberlik yapan Fevzi Boz, çalışmayı sevdiği için bu mesleğe devam ettiğini söyledi.


Nallıhan'da 50 yıldır berberlik mesleğini yapan ve mütevaziliği, alçak gönüllülüğü, duruşu ile artık ilçenin ayrılmaz bir parçası haline gelen Fevzi Boz, berberlik mesleğinin artık kendisi ile bütünleştiğini belirtti. Artık berberlik mesleğinin eskisi gibi olmadığını söyleyen Boz, "Artık yeni yeni makineler çıktı, saçları hemen kesiyor. Biz eskiden bir sürü uğraşırdık bir saç kesmek için, günler geçtikçe her şey daha da kolaylaşıyor" dedi.


17 yaşında bu işe başladığını belirten Boz, "Zamanında okumadık beni berber çırağı verdiler, abimi de terzi çırağı verdiler. Benim de 50 yıllık berberlik hayatım böylelikle başlamış oldu'' dedi.


Boz, 50 yıldan bu yana berberlik mesleğini sürdürürken başına çeşitli olaylar geldiğini anlatarak, "Bunlar da her meslek gibi işin tuzu biberi oluyordu'' diye konuştu.


Birçok çırak yetiştirerek berberlik mesleğine kazandıran Fevzi Boz, dükkanında işlerini sürdürmeye devam ediyor.

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