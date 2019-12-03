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Narkotik Daire Başkanlığı 7 günde 1 ton 200 kilo esrarın ele geçirildiğini açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı 7 günde ülke genelinde yaptığı operasyonlar ve uygulamalarda toplamda 1 ton 200 kilo esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Ülke genelinde yapılan çalışmalarda da 3 bin 642 şüpheli yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince ülke genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar ve uygulamalarda 1 ton 200 kilo esrar ele geçirildi.


Öte yandan 280 kilo eroin, 7 kilo skunk uyuşturucu, 5 kilo metamfetamin, 522 gram bonzai, 695 adet sentetik ecza ilacı, 274 bin 479 adet ekstasy, 59 adet çeşitli markalarda silah ve 74 bin 955 TL yapılan aramalarda ele geçirildi. Ülke genelinde yapılan çalışmalarda 3 bin 642 şahıs da yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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