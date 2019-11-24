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Nata Vega'daki Eypio konserine vatandaşlardan büyük ilgi

Nata Vega Outlet AVM, ünlü sanatçı Eypio’yu sevenleriyle buluşturdu.

Nata Vega Outlet AVM, ünlü sanatçı Eypio'yu sevenleriyle buluşturdu.


Nata Vega Outlet AVM, gün içerisinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, çocuğundan yaşlısına herkesin katıldığı etkinliklerde misafirlere, Sayokan Türk dövüş sanatı gösterisi, Badminton eğitimleri, Türk Kızılayı standında bilgilendirme ve kurulan mini sahnede konser dinletisi sundu. Etkinliklerin ardından, AVM içerisinde bulunan fuaye alanında Eypio mahlaslı ünlü sanatçı Abdürrahim Akça tarafından konser verildi. Ankaralılar, ünlü sanatçı Eypio'nun konserine büyük ilgi gösterdi.

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