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NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru gemiler Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan, İtalya ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Çanakkale’ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan, İtalya ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait HS ALIAKMON-470, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS ALGHERO-5556 ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS ORION-645 ile TCG EDREMİT M-261 Nara/ÇANAKKALE liman ziyareti icra ediyor" denildi.

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