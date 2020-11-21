NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru gemiler Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan, İtalya ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsuru Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait HS ALIAKMON-470, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ITS ALGHERO-5556 ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS ORION-645 ile TCG EDREMİT M-261 Nara/ÇANAKKALE liman ziyareti icra ediyor" denildi.