NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.