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NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.


MSB'den yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.

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