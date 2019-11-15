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Nazım Hikmet ara tatilde çocuklarla şenlenecek

Çankaya Belediyesi, ilk ara tatilde Çankayalı minikler için birbirinden güzel programlar hazırladı.


Dramadan sinemaya, ebrudan maske yapımına kadar 7 farklı sanat atölyesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Çankayalı çocuklarla buluşacak. 18 Kasım'da çocuk drama atölyesi ile başlayacak etkinlikler, 19 Kasım'da çocuklara yönelik sanat atölyeleri ile devam edecek. Canavar maske yapımı, cam şişe boyama, baskı ve kolaj derslerinin verileceği atölyelerin yanı sıra, ebru ve basit sinema yapımı dersleri de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin ara tatil eğitim programı içinde yer alacak. Ayrıca 21 Kasım'da minik sanatseverler için sinema saatinin de yer alacağı etkinlikler, 22 Kasım'da sona erecek. Programa katılmak isteyen tüm Başkentli çocuklar etkinliklerin detaylarını ve kayıt hakkındaki bilgileri 458 89 00/1851-1852-1853 nolu telefonları arayarak Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nden alabiliyor.

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