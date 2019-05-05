Nazım Hikmet Çankaya'da

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Oran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete açtı. Yedi kattan oluşan Nazım Hikmet Kültür Merkezi, üfleme cam, kaligrafi, illüstrasyon, modern minyatür, drama gibi çeşitli sanat atölyelerinin yanı sıra 300 kişilik konser ve konferans salonu ile Ankaralılara hizmet verecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Oran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve çeşitli sanat atölyelerinin ve konser salonunun yer aldığı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete açtı. TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay'ın yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ile çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Alper Taşdelen, “Nerede kalmıştık. Araya seçim girdi ama biz durmadık seçim süreci boyunca da çalıştık” dedi.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte açılışlara da başladıklarını kaydeden Taşdelen, “Genel Başkanımızın Adalet Yürüyüşü'nü simgeleyen ve Türkiye'de ilk olacak Adalet Parkı ile Okyanus ve Deniz Parklarını da bu ay içerisinde hizmete açacağız. Çankaya Belediyesi olarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl boyunca çok çalışarak çok güzel eserler kazandırdık. Karşılığını seçimlerde aldık. Bizi tekrar seçen, güven duyan Çankayalılara, Ankara'ya da sahip çıkan Çankayalılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Sevdanın, hasretin, başkaldırının, memleketin, Türkiye'nin şairi" diye nitelediği Nazım'ı kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

“Çankaya'nın en değerli arsalarına AVM, rezidans değil kültür merkezleri yapıyoruz. Dört kültür merkezi açtık. 2 yıl içinde Atatürk Kültür Merkezi'ni de açacağız. Nazım Hikmet adını taşıyan kültür merkezini açmış olmaktan çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Nazım'ı yüreğimizde yaşatırken şimdi de kültür merkezimizde yaşatacağız. Diyorlar ki, ‘Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yenimahalle'de de var karışmaz mı', olsun karışsın keşke her ilçede Nazım Hikmet adına kültür merkezi olsa. Bizler, Sabahattin Ali'lere, Bedri Rahmi'lere, Nazım Hikmet'lere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler, Cumhuriyetin aydınlık yüzü olmaya, Türkiye'ye bahar getirmeye, Mustafa Kemal'in askeri olmaya devam edeceğiz. Çankaya'ya verdiğimiz her sözü tuttuk, seçim döneminde açıkladığımız yeni projelerimizi de bir bir gerçekleştireceğiz. Çankaya, sosyal demokrat halkçı belediyeciliğin yıldızı olmaya devam edecek.”

Taşdelen'in ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Çankayalılardan takdir görmesinin sürpriz olmadığını, yaptığı hizmetlerin karşılığı olduğunu belirtirken, TBMM Başkan Vekili Levent Gök de, “Ne mutlu ki, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ni Ankara'ya kazandıran Nazım gibi demokrasi aşığı, insan aşığı bir belediye başkanımız var. Alper Taşdelen'i, çalışma arkadaşlarını ve tüm emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu, İklim Tamkan'ın şiir ve müziği birleştirdikleri “Yarın'a Davet Nazım Hikmet” melodramı merkezin ilk etkinliği oldu. Açılışta Karikatürcüler Derneği tarafından hazırlanan Nazım karikatürleri sergisi de yer aldı.

Büyük şair Nazım Hikmet'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezi, atölyeleri ve ev sahipliği yapacağı salon etkinlikleriyle halkın kültür-sanatın hem üreticisi hem de takipçisi olmasını amaçlıyor. Kaligrafi, karikatür, cam, illüstrasyon, modern minyatür gibi 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı bir sanat merkezi olarak hizmet verecek. 7 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölüm bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların da yer alacağı Merkez'de drama, sanat tarihi, üretim süreçleri ve çocuk yogası atölyeleri de bulunuyor. 300 kişilik konser salonu, alt ve üst fuayesi ile birlikte iki bodrum katta yer alıyor.Binanın bir katı ise özellikle kadın katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir çocuk bakım ünitesi şeklinde düzenlendi.