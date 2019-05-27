Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilk oyun çocuklardan

Mayıs ayının ilk haftası açılışı yapılarak Çankaya'nın kültür sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde, ilk tiyatro sahnesi çocukların oldu. Çocuklar “Yarını Akıl Yapar” oyunuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Çankaya Belediyesinin Ankara'nın kültür sanat hayatına kazandırdığı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde ilk etkinlik Çankayalı çocuklardan geldi. Sokullu Çankaya Evi Çocuk Drama ekibinin hazırladığı 5 ayrı skeçten oluşan ‘Yarını Akıl Yapar' adlı çocuk oyunu izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ülker Köksal'ın yazıp Selahattin Bel'in yönettiği Koreografisinde Deniz Şaylan'ın imzası bulunan oyunda Sokullu Çankaya Evi Çocuk Drama ekibinin oyuncuları Elektronik Posta, Bir Garip Dava, Araba Hırsızı, Ben Senin Yaşındayken ve Sınav Stresi adlı skeçlerde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezini dolduran seyircileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezindeki ilk etkinlikte hünerlerini sergileyen çocuklar tiyatro oyununda başarılı olmanın ve merkezdeki ilk etkinliğe imza atmanın haklı gururunu yaşadı.