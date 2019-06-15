İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi eğitimlere başlıyor

Çankaya’nın yeni kültür ve sanat merkezi Nazım Hikmet’te atölye ve kurs kayıtları başlıyor.

Çankaya'nın yeni kültür ve sanat merkezi Nazım Hikmet'te atölye ve kurs kayıtları başlıyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, hizmet döneminde açtığı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde dersler bu ay başlıyor. Merkezde, dramadan karikatüre, resimden modern minyatüre kadar 7 ayrı dalda eğitim verilecek. Atölye ve kurslar için kayıtlar 17 ile 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Dersler ise 24 Haziran'da başlayacak.



Çocuklar için özel eğitimler


Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarla dikkat çeken merkezde drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yaz boyu devam edecek atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.


Merkezde bu yaz açılacak ve kurs ve atölyeler, Çocuk Atölyesi, Drama, Karikatür, İllüstrasyon, Resim, Modern Kaligrafi ve Minyatür atölyelerinden oluşuyor. Oran Mahallesi'nde yer alan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yaz gerçekleşecek kurslar ile ilgili tüm bilgileri ve kayıt için gerekli bilgiler 0312 458 90 51 numaralı telefondan alınabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.