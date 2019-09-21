Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ne yoğun ilgi

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11 ayrı branşta açılan atölyeler için kayıtlar 16 Eylül'de başladı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği derslere ilk dört günde 226 kişi kayıt yaptırdı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatla dolu günler başlıyor. Çankaya'nın en yeni sanat merkezinde, 11 ayrı branşta verilecek ders ve atölyeler için kayıtlar 16 Eylül Pazartesi günü başladı. Yeni eğitim döneminde Başkentlileri sanatın her dalıyla tanıştırmayı amaçlayan merkezde, hem yetişkinler hem de çocuklar için açılan derslere ilk dört günde 226 Çankayalı kayıt yaptırdı. 300 kişilik atölye kapasitesinin üçte ikisini kayıtların ilk haftasında dolduran merkezde eğitimler Ekim ayı ile birlikte başlayacak.

Farklı bir sanat merkezi

Ankaralılara farklı bir sanat platformu olarak hizmet veren merkez, usta şair Nazım Hikmet'in adını tam anlamıyla yaşatıyor. Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarıyla dikkat çeken merkezde, drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yaz boyu devam eden atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar yapıldı.

Kayıtlar sürüyor

Oran Mahallesi Zühtü Tigrel Caddesi'nde yer alan Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde atölyelere kayıtlar Ekim ayı boyunca sürecek. Merkezde yapılacak kurslarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 458 90 51-52 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler. Merkezde açılan yeni ders ve atölyeler ise şöyle:

Eylül

Çocuk Sanat Atölyesi (7-8 Yaş / 9-12 Yaş)

Drama Atölyesi (Çocuk 9-12 Yaş / Yetişkin 14 Yaş ve Üzeri)

Resim Atölyesi (Yetişkin)

İllüstrasyon Atölyesi (Çocuk / Yetişkin)

Kaligrafi Atölyesi (Yetişkin)

Karikatür Atölyesi (Çocuk / Yetişkin)

Fotoğrafçılık Atölyesi (Yetişkin)

Edebiyat Atölyesi (Yetişkin - 18 yaş ve üzeri)

Yazma Oyunları Atölyesi (7-8 Yaş / 9-12 Yaş)

Ekim'de kayıtlara başlanacak atölyeler

Cam Atölyesi

Dans Atölyesi