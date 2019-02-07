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Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.


Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitiren Umut Vakfı Kurucu Başkanı, eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili, 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı ve bireysel silahlanmaya karşı verilen mücadelenin öncülerinden Nazire Dedeman Çağatay, son yolculuğuna uğurlandı.


Nazire Dedeman Çağatay için dün Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazında cenaze namazı kılındı. Nazire Dedeman bugün de Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda kılınan ikindi namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze namazına Dedeman ailesinin yakınları ve Metin Feyzioğlu da katıldı.

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