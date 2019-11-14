Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'e ait eşyalar Ulucanlar'da sergileniyor

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet Ran'a ait eşyalar Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergileniyor.

Türk siyasi hayatının en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergilenen hatıra eşyalara yenileri eklendi. Şair Nazım Hikmet Ran'ın Bursa Cezaevi'ndeyken yaptığı ahşap oymalı dikiş kutusu, bir dönem tutuklu kaldığı Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yerini aldı. Ata Müzayede koleksiyonunda yer alan ve İstanbul'dan Ankara'ya getirilen eşyalar arasında Nazım Hikmet'in kendi el yazısıyla “Davet” isimli şiirinden bir dize ve “Talihsiz Yusuf” isimli tablosu da yer alıyor.

Necip Fazıl'ın kitabı ve fotoğrafları da müzede

1 yıl süreyle sergilenmesi için Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne getirilen eşyalar bu kadarla da sınırlı değil. Cezaevinde bir dönem tutuklu kalan isimlere ait çeşitli eşyalar da müzede yerini aldı. Necip Fazıl Kısakürek'e ait 1938 baskılı ve imzalı “Bir Adam Yaratmak” adlı kitap, Kısakürek'in kartviziti, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in koleksiyonunda yer alan Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Behice Boran ve Necip Fazıl Kısakürek'e ait fotoğraflar, Behice Boran'ın 1966 yılında Urfa milletvekilliği yaparken TBMM'ye sunduğu teklif, Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet'le beraber kalan ressam İbrahim Balaban'ın Nazım'ın “Şair Baba ve Damdakiler” isimli kitabının kapağı için hazırladığı taslak resmi de Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde görülebilecek.

Tarihin tanıkları

Yeni gelen bu eşyaların her birinin tarihe tanıklık etmiş eserler olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu eserleri herkes mutlaka görmeli. Geçmişte burada kalmış pek çok ismin kişisel eşyalarına burada sahip çıkıyor ve 81 yıllık siyasi tarihi gözler önüne seriyoruz. Herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Müzede görülebilecek kişisel eşyaların bu kadarla sınırlı olmadığının altını çizen Başkan Balcı, “Bülent Ecevit'in kendisiyle özdeşleşen kasketi ile kravatı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz takkesi ve seccadesi gibi manevi değeri oldukça yüksek kişisel eşyaları müzede görebilmek mümkün. Bu eşyalar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor” diye konuştu.