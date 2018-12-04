Neşeli minikler müzikalde

Keçiören Belediyesine bağlı hizmet veren Neşeli Minikler Kreşi, Rafadan Tayfa Müzikali'nde eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocuk dostu bir belediye olduklarını her fırsatta vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, miniklerin sanatsal ve sosyal gelişimleri noktasında renkli ve farklı etkinlikler düzenlediklerine dikkat çekti.

TRT Çocuk kanalından yayınlanan Rafadan Tayfa “Rafadan Her Notadan" çocuk müzikalini izleyen minikler, eğlenceli dakikalar geçirirken kişisel donanımlar da kazandı. Çocukların sosyalleşmesi için eski mahalle oyunlarını, sporu, paylaşımı ve takım ruhunu anlatan çizgi karakter, neşeli minikleri eğlendirirken öğretti.

Çocukların sanatla beslenmeleri noktasında arkadaşlık, paylaşma, hayvan sevgisi, güven, merhamet, saygılı ve sabırlı olmak gibi değerler üzerinden bir çiftlikte yaşanan olayları anlatan Çiftlikte Parti Var isimli oyun ise 4-8 yaş grubu çocuklar için Yunus Emre Kültür Merkezi'nde her Perşembe minik tiyatroseverlerle buluşuyor.