Neşet Ertaş ölümünün 9. yılında türküleriyle anıldı

“Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 9. yılında Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi'nde türküleriyle anıldı.

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Üreğil Millet Bahçesi'nde türküleriyle anıldı. Türk halk müziğine sayısız eser kazandıran Ertaş'ın 9. ölüm yıldönümü anma konserinde Mamak Belediyesi sanatçıları ustaya vefasını onun türkülerini seslendirerek gösterdi. Programa Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçılar, Neşet Ertaş'ın “Sen Benimsin Ben Seninim, Kurusa Fidanım, Yanıyorum Yanıyorum, Zahidem, Kaşlarının Karasına, Neredesin Sen, Ah Yalan Dünya, Yolcu, Doyulur Mu” gibi eserlerini seslendirdi.

Büyük usta Neşet Ertaş'ın sadece İç Anadolu'nun değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş, dünyaca ünlü bir halk ozanı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.