Neşet Ertaş türküleri Altındağ'da

Neşet Ertaş Altındağ'da unutulmadı. Türk Halk Müziği'ne adını altın harflerle yazdıran halk ozanı, “Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş, türkülerle anıldı. Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi.

Altındağ Belediyesi, büyük usta Neşet Ertaş'a vefasını, yine onun türkülerini seslendirerek gösterdi. Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, “Neşet Ertaş Türküleri Konseri” ile kulakların pasını sildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın da izlediği konsere, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Konsere Altındağlı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Sanatseverler, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni hınca hınç doldurdu.

Yaşları 45-75 arasında değişen koro üyeleri, koro şefi İlkim Eylül İlk yönetiminde seslendirdiği türkülerle profesyonel sanatçılara adeta taş çıkardı. Büyük usta Neşet Ertaş'ın “Karadır Şu Bahtım Kara, Şu Garip Halimden, Ah Yalan Dünya, Bağa Gel Bostana Gel, Kendim Ettim Kendim Buldum, Ahirim Sensin, Gönül Dağı, Neredesin Sen” gibi Türk Halk Müziği'ne damgasını vurmuş, unutulmayan eserlerini seslendiren koro, dinleyenleri mest etti. Neşeli türküler eşliğinde oynayan dinleyicilerin, zaman zaman da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Dinleyenleri duygu seline sürükleyen konserde, koro şefi İlkim Eylül İlk de seslendirdiği solo türkülerle kulakların pasını sildi.

“Altındağ kültür ve sanatın başkenti”

Konserin bitiminde kısa bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bugün bu programa katılan, sesiyle sözüyle burada yer alan herkese çok teşekkür ederim. Büyük usta Neşet Ertaş, sadece İç Anadolu'nun değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş, dünyaca ünlü bir halk ozanımızdı. Hep anıldığı gibi, bozkırın tezenesiydi 8 yıl önce aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Görüldüğü gibi hala eserleriyle kendisini anıyor, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. O denli yüreğe dokunan eserler bırakmış ki bizlere, bugün bile her yaştan dinleyeni duygulandırıyor, ağlatıyor, güldürüyor” dedi.

Altındağ'ın kültür ve sanatın başkenti olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, koro üyelerini tek tek tebrik etti.