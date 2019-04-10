Nesibe Aydın öğrencilerinden muhteşem konser

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Konya Okulları öncülüğünde Kadın Hakları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir program düzenlendi. 2 yıla yakın bir sürede geliri özel eğitim merkezlerinde eğitim gören engelli çocukların annelerine meslek edindirmek için harcanacak olan proje kapsamındaki geceye bin 300 davetli katıldı. Program, Nesibe Aydın öğrencilerinin "kadın" temalı 80 yağlı boya resminden oluşan serginin açılışıyla başladı. Programda konuşan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu eğitimci ve yazar Nesibe Aydın, “Bir kadın olarak 35 yıl önce çıktığım bu yolculukta Türkiye'nin dört bir yanına eğitim ışığı saçan okullarımızda binlerce kız çocuğuna eğitim vermenin ve başarılarımla onlara rol model olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kadınlarımızın yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve engelli çocuklarımızın annelerinin meslek edinmesi için muhteşem bir program hazırlayan Nesibe Aydın Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli ve Mersin Okulları öğretmen ve öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu programa 2019 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacak olan Diyarbakır ve Gaziantep Okullarımızın öğretmen kadrosu da destek verdiler. Bin kişilik eğitim kadromuz, 5 bin öğrencimiz ve velilerimizle birlikte büyük Nesibe Aydın ailesi olarak ülkemizin ve kadınlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

Tamamı Nesibe Aydın Okulları öğretmen, öğrenci ve velilerinden oluşan 120 kişilik dev orkestra ve koro ile sahne alan Yonca Lodi, şarkılarıyla yardım gecesine renk kattı. Ünlü şarkıcı konser sonunda yaptığı açıklamada, “Orkestra ve koroda görev alan Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli ve Mersin Okullarının öğrencileri, ayrı illerde çalışmalarını yapmalarına rağmen konserde tam bir profesyonellik sergilediler. Orkestra ve koro ile bugün sadece 1 saat prova yapabildiğim halde konseri hatasız tamamladık. Bu kadar profesyonel bir ekiple karşılaşacağımı asla tahmin etmiyordum. En küçüğü 8, en büyüğü 17 yaşında olan öğrenciler, onları yetiştiren öğretmenleri ve velilerinden oluşan bu dev kadroyu hayranlıkla izledim” dedi.

Yonca Lodi, gecenin mimarı Konya Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Ünal'a ve kadınlara verdiği destekten dolayı Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu Nesibe Aydın'a teşekkür etti.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Yardım gecesinin en duygusal anı ise, 2017 yılında henüz 22 yaşında Batman'da şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın sahneye davet edildiği anlarda yaşandı. Kızının öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya portresinin hediye edilmesiyle duygulanan Sadık Yalçın, “Öncelikle kadınlar için böyle bir çalışma yapan Sayın Nesibe hocama ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kadınlarımızın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyorum. Benim bir evladım vardı; vatan şehit istedi, onu vatana şehit verdim. Kızımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu Nesibe Aydın'a, projenin hayata geçmesine destek veren Funda Önder ve Şule Kocael'e, projeye destek veren tüm Nesibe Aydın Okullarının öğrenci, öğretmen, velilerine ve davetlilere teşekkür eden Nesibe Aydın Konya Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Ünal, organizasyonu geleneksel hale getireceklerini belirtmesi üzerine davetlilerden büyük alkış aldı.