Nesibe Aydın Okulları Cumhuriyet için koştu

Nesibe Aydın Ankara, Konya, Diyarbakır ve Gaziantep Okullarında eş zamanlı olarak başlayan koşuda, öğretmen ve öğrenciler birinci olmak için değil Cumhuriyet için koştular.

İlkokuldan, lise kademesine kadar yüzlerce öğrencinin ter döktüğü yarışın en güzel anları ise Ankara Gölbaşı Kampüsünde yaşandı. Cumhuriyet için koşan arkadaşlarını, bitiş çizgisinde hep bir ağızdan söyledikleri 10'uncu Yıl Marşı ile karşılayan öğrencilerin coşku dolu anları görülmeye değerdi.

Geleneksel Cumhuriyet Koşusu sonunda etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci - Yazar Nesibe Aydın, “Çocuklarımın ve öğretmenlerimin, Cumhuriyetimizin 96 yıldır sönmeyen meşalesini, ileri medeniyetler seviyesine taşıyacağına dair inancım tamdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği çocuklarımla ve yeni nesillerin aydın rehberleri öğretmenlerimle gurur duyuyorum” dedi.

Cumhuriyetin 96'ncı yılını; Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır Okullarında düzenlenecek törenlerle coşku ile kutlamaya hazırlanan Nesibe Aydın Okulları, Geleneksel Cumhuriyet Koşusu ile bir hafta sürecek kutlamalara başladı.