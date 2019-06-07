Nesibe Aydın Okulları öğrencisinden Türkiye'ye altın madalya

Nesibe Aydın Okulları öğrencisi Hadi Ertürk, Avrupa Fizik Olimpiyatlarında topladığı puanlarla Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Türk fizik takımı rakiplerine büyük fark attı

Letonya'nın başkenti Riga'da, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarına, 35 ülkeden yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin girdikleri deneysel ve teorik sınavlar neticesinde elde ettikleri puanların toplamıyla, ülke puanlarının belirlendiği olimpiyatlara, Türk takımı topladığı 136,5 puanla birinci olarak damgasını vurdu.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce öğrencinin yarıştığı olimpiyatlarda, Nesibe Aydın Okulları öğrencisi Hadi Ertürk ise girdiği sınavlarda Türkiye'ye kazandırdığı 33,4 puan ve altın madalya ile Türk fizik takımının Avrupa birincisi olmasında başrol oynadı.

Bakan Varank ve TÜBİTAK'tan kutlama geldi

TÜBİTAK elde edilen başarı sonrasında, “35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatlarında 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak rekor bir başarı elde eden takımımız Avrupa birincisi oldu. Ülkemize çifte bayram yaşatan öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz” açıklamalarında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise resmi twitter hesabından yayınladığı kutlama mesajında, “Bizlere bu başarı ve gururu yaşatan öğrencilerimize müteşekkiriz. Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik tabanlı işlerdeki müthiş potansiyelini bilim aşığı gençlerimizle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Elde edilen büyük başarının ardından kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci Yazar Nesibe Aydın ise, “Avrupa Fizik Olimpiyatlarında ülkemizin elde ettiği birincilik derecesiyle yaşadığımız gurur, girdiği sınavlarda 33,4 puan alarak altın madalya kazanan ve ülke takımızın birinci olmasında başrol oynayan öğrencimiz Hadi Ertürk'ün başarısıyla ikiye katlandı. Bu başarı bize gösterdi ki, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için Türkiye'nin 7 ili, 11 kampüste verdiğimiz emekler boşa gitmiyor ve bu emeklerin karşılığını, Nesibe Aydın Okulları öğrencilerinin ülkemize hediye ettiği uluslararası derecelerle alıyoruz. Öğrencimiz Hadi Ertürk ile birlikte ülkemize çifte bayram yaşatan tüm çocuklarımızı kutluyor, 7-15 Temmuz'da İsrail'de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda ülkemizin yüz akı çocuklarımıza canı gönülden başarılar diliyorum” diye konuştu.