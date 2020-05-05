Nesibe Aydın Okulları Ortaokullar Koordinatörü Bayşu'dan öğrencilere LGS tavsiyeleri

Nesibe Aydın Okulları Ortaokullar Koordinatörü Kadir Bayşu, LGS tarihinin 20 Haziran'a alınması ile ilgili, ”Öğrencilerimiz evde kaldığı süre zarfında tıpkı okuldaymış gibi bir program hazırlamalı, okul zamanı kaçta kalkıyorsa aynı saatte kalkmalı, uyku ve yemek düzenini bozmamalı, arada balkona çıkmalı, güneşle temas kurmalı ve fiziksel aktiviteler yapmalıdır” dedi.

Nesibe Aydın Okulları Ortaokullar Koordinatörü Kadir Bayşu, 4 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile LGS'nin 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağının kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, “Yapılan resmi açıklamada her öğrencinin sınava kendi okulunda gireceği de belirtildi. Öğrencilerin kendi okulunda sınava girecek olması, öğrencileri sevindiren sürpriz bir karar oldu. Böylelikle her okul kendi öğrencilerini daha iyi sahiplenecek, öğrencilerinin yakın temasta bulunmamaları için gerekli tedbirleri alarak hijyen kurallarına uygun sınav ortamı sağlayabilecektir. 8. sınıf öğrencilerimizin önlerindeki 45 günlük süreyi nasıl değerlendirmeleri ve süreci daha verimli nasıl yöneteceklerine yoğunlaşmaları gerekiyor. Çünkü araştırmalar, ulusal sınavlarda son bir ay içerisinde gösterilen performansın başarıyı artıracağını gösteriyor. Bu nedenle bu süreçte bütün dersler önemsenmeli, birinci dönem kazanımlarına yönelik sürekli tekrarlar yapılmalı, kazanımlar gözden geçirildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığının son üç yıldır yayınladığı örnek soruların hepsi çözülmelidir. Tüm bunların yanı sıra öğrencilerimizin bol kitap okumalarını, dergiler karıştırmalarını, güncel olayları gazete ve haber kanallarından takip etmelerini de öneriyoruz” ifadesini kullandı.

“Öğrencilerimiz evde kaldığı süre zarfında tıpkı okuldaymış gibi bir program hazırlamalı, okul zamanı kaçta kalkıyorsa aynı saatte kalkmalı, uyku ve yemek düzenini bozmamalı, arada balkona çıkmalı, güneşle temas kurmalı ve fiziksel aktiviteler yapmalıdır” diyen Bayşu, şöyle devam etti:

"Bu yolculukta başarı için özveriliyle çalışan sevgili öğrenciler; özetlemek gerekirse günlük konu tekrarları yapmalı, gazete ve dergi okumalı, problem çözmenin yanı sıra sizler de problem oluşturmalı, problemlere çözüm önerileri getirmeli ve hayatla ilişkilendirilmiş problemlerle karşı karşıya kalmalısınız. Bunların yanı sıra sınav pratiği yapmak için nitelikli kaynaklar kullanmaya dikkat etmelisiniz. Unutmayın, sınav sürecini en iyi şekilde planlayan ve uygulayan öğrenciler her zaman ön sıralarda yer alacaktır."