Nesibe Aydın Okulları rekor tazeledi

2019-2020 eğitim öğretim yılında özel öğretim kursları ve temel liselerin kapatılması kararının ardından uzun yıllardır uyguladığı dershanesiz eğitim modeli ile dikkatleri üzerine çeken Nesibe Aydın Okulları, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği Bursluluk ve Okula Giriş Sınavı'nda yeni bir rekora daha imza attı.

17 Mart Pazar günü Nesibe Aydın Okullarının Ankara'da Gölbaşı ve Yıldızlar Kampüsleri ile Konya ve Gaziantep kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenen Ortaokula Giriş ve Bursluluk Sınavı'na toplam 714 kontenjan için 21 bin 149 öğrenci katıldı. Sınav, yoğun başvuru sebebiyle sıkı güvenlik tedbirleri altında ve gün içerisinde 4 ayrı seansta farklı soru kitapçıkları kullanılarak gerçekleştirildi. Her seans, Türkiye genelinde yapılan LGS ve ÖSYM sınavlarının ciddiyetinde büyük bir titizlik içerisinde tamamlandı.

Türkiye genelinde 7 ilde 11 eğitim tesisinde hizmet veren Nesibe Aydın Okulları, geçtiğimiz yıllara kıyasla burs miktarlarını yüzde 40 oranında artırarak, dar gelirli ailelerin çocukları için ciddi bir fırsat eşitliği doğurdu. Önümüzdeki yıl Diyarbakır ve Gaziantep'te açılacak iki kampüsünün burs imkânlarını çok daha geniş tutan Nesibe Aydın Okulları, doğudaki eğitim seferberliğine üst düzeyde katkı vermeyi hedefliyor.

Öğrenciler, kurumun 35 yıllık yayıncılık tecrübesiyle hazırlanan nitelikli ve yeni nesil sorulardan oluşan sınavda kayıt hakkı kazanmak için mücadele verirken, veliler de Nesibe Aydın Okulları tarafından düzenlenen ‘Yeni Sınav Sistemleri ve Eğitimin Geleceği' konulu seminere katılarak merak ettikleri soruların cevaplarını aldılar.

Nesibe Aydın Okullarının 24 Şubat tarihinde lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri Bursluluk ve Giriş Sınavı'na 680 kişilik kontenjan için 18 bin 605 öğrenci katılmış ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 hafta gibi kısa bir sürede kayıtlar tamamlanmıştı. Ortaokula Giriş ve Bursluluk Sınav sonuçlarının 5 gün içinde açıklanacağını belirten okul yetkilileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaokul kayıtlarının da en kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ettiler.