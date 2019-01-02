Nesibe Aydın Okullarında Cambridge Eğitim Zirvesi

Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsünde düzenlenen çalıştaya Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Kocaeli Okulları'nın yanı sıra 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek olan Diyarbakır ve Gaziantep Okulları yabancı diller bölüm başkanları da katıldı. 5-19 yaş öğrenciler için dünyanın en önemli uluslararası eğitim programlarını oluşturan “Cambridge International School” akrediteditasyonuna sahip ve dünya vatandaşı yetiştirme felsefesiyle etkin bir yabancı dil eğitimi veren Nesibe Aydın Okulları öğretmenleri, öğrencilerin yabancı dil gelişimlerini desteklemek ve etkin öğrenme modelleri geliştirmek için gün boyu süren eğitimlere katıldılar. Konuk eğitmen Steve Darn'ın “Takım Olmak” konulu interaktif sunumuyla tamamlanan çalıştayın ardından sertifika töreni düzenlendi. Törende kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Kurucusu, eğitimci yazar Nesibe Aydın, “İyi bir eğitimci olmanın ilk kuralı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve sürekli gelişime açık olmaktır. Anasınıfından itibaren üst düzeyde yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimizin, dil becerilerini geliştirmeleri ve birer dünya vatandaşı olabilmeleri için sürekli çalışan ve kendilerini geliştiren öğretmenlerimi kutluyorum. Nesibe Aydın Okulları olarak, her biri alanında en iyisi öğretmenlerimizle yarının aydın nesilleri çocuklarımıza dünya standartlarında eğitim vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.