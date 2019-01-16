Nesibe Aydın Okullarında dans rüzgarı esti

kez ev sahipliği yaptığı Türkiye Dans Sporları Federasyonu 1. Etap Kulüpler Arası Sıralama ve Ulusal Sıralama Yarışması, Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsünde gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, kostümleri ve danslarıyla izleyenleri büyüleyen her yaştan 300 dansçının kıyasıya yarıştığı etkinlik büyük beğeni topladı. Sporcuların Tango, Vienese Waltz, Foxtrot, Quickstep gibi Avrupa kökenli danslarla birlikte Rumba, Paso Doble, Jive gibi Latin danslarla hünerlerini sergilediği yarışmada Nesibe Aydın Sanat Akademisinin minik dansçılarının tamamı finale kalarak elde edilmesi zor bir başarı kazandı.

Tamamı finale kalan Nesibe Aydın Sanat Akademisi öğrencilerinin başarısı, Yıldızlar 1-E2 kategorisinde İlke Sağlam - Erkan Deniz Öztürk altın madalya ve Ayşim Taner - Gökalp Ertaş gümüş madalya, Minikler 2-E2 kategorisinde ise Beril Aygüney - Kaan Lokumcu çiftinin kazandığı altın madalya ile taçlandı.

Yarışma sonunda öğrencilerini kutlayan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci - Yazar Nesibe Aydın, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımın akademik alanda elde ettikleri üst düzey başarıları, sanat ve spor alanlarında da sergilemeleri beni çok mutlu ediyor. Bu başarılar uzun bir çalışmanın neticesi ve Nesibe Aydın Okulları olarak verdiğimiz disiplinler arası eğitim modelinin bir sonucu. Bizim gayemiz sanat ile yaşayan, sporu hayat alışkanlığı haline getirmiş, akademik başarısı yüksek bireyler yetiştirmek. Bugün elde edilen sonuçlardan bir kez daha anlıyorum ki emeklerimiz boşa gitmiyor. Çocuklarımın hepsiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.