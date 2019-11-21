Nesibe Aydın Okullarından görkemli 35'inci yıl balosu

35 yıllık köklü geçmişi ve Türkiye'de 7 ilde 11 kampüste sürdürdüğü eğitim faaliyetleri ile eğitimde mihenk taşı olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Öğretmenler Günü'nü ve 35'inci yılını Derya Uluğ'un sahne aldığı görkemli bir balo ile kutladı.

Kurum içerisinde beş, on, 15 ve 20'nci yılını dolduran deneyimli öğretmen ve yönetici kadrosuna ödül ve teşekkür plaketi sunumuyla başlayan tören, sürpriz hediye çekilişleri ve 35'inci yıl kutlama pastasının kesilmesiyle devam etti. Gecenin en özel anları ise kurucu eğitimci ve yazar Nesibe Aydın'ın özel davetiyle baloya katılan Derya Uluğ'un Nesibe Aydın'ı sahneye davet ettiği anlarda yaşandı. Baloya katılan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü Nesibe Aydın'a verdiği çiçekle kutlayan sanatçı Uluğ, “Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyet'in izinde ilerleyen Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının 35'inci yılını kutladığı baloda sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Nesibe hocam ve siz değerli öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızın mimarlarısınız” diyerek baloya katılan 500 öğretmen ile beraber Atatürk Marşı'nı seslendirdi.

Nesibe Aydın Okulları kurucusu Nesibe Aydın yaptığı konuşmada, “35 yıl önce çıktığımız bu yolda ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarılara imza attık. Bu başarılarda en çok siz değerli öğretmenlerimin emeği ve katkısı var. Sizler, bu ülkenin geleceğine yön veren, birikimli, donanımlı ve güçlü bir kadrosusunuz. Sizlerden öncelikli

beklentim vatanına faydalı ve birey olmanın sorumluluğunu taşıyan aydın nesiller yetiştirmenizdir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için durmadan çalışan, yeni nesillerin aydın rehberleri, siz değerli öğretmenlerimle

gurur duyuyorum. Ayrıca beni kırmayıp bu özel gecede bizimle birlikte olan sevgili Derya Uluğ'a büyük Nesibe Aydın ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.